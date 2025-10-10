Juez condena a 10 años de prisión a seis ecuatorianos por transporte de cocaína en México

Ciudad de México, 10 oct (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó que un juez declaró culpables y condenó a 10 años de prisión a seis ecuatorianos y tres mexicanos por el delito de daños contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, con la agravante de pandilla.