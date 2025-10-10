Kim Jong-un y el primer ministro chino abogan en Pionyang por más visitas de alto nivel

Kim y Li mantuvieron una "conversación amistosa" la víspera en la capital norcoreana con motivo de la visita del dignatario chino para participar en el aniversario, según detalles publicados hoy por la agencia estatal KCNA.

El mariscal norcoreano aseguró que la visita de Li constituye "una importante ocasión para mostrar el invariable apoyo y el especial sentimiento de amistad" hacia el partido, el Gobierno y la gente de Corea del Norte, y de "la voluntad" de Pekín de "valorar y desarrollar aún más las tradicionales relaciones de amistad y la cooperación" bilateral, de acuerdo con el citado medio.

Según KCNA, Li afirmó que la amistad entre China y Corea del Norte "está entrando en una nueva etapa de desarrollo bajo la guía estratégica de los máximos líderes de ambos partidos y países", y añadió que la defensa, consolidación y desarrollo de las relaciones entre Pekín y Pionyang "constituye una política estratégica consistente y firme del partido y el Gobierno chinos".

Durante su encuentro, Kim y el primer ministro de China, el socio más importante del aislado país, abordaron temas relacionados con el incremento de las visitas mutuas de alto nivel, la comunicación estratégica, los intercambios en varias áreas y la cooperación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este encuentro se produjo el mismo día en el que Corea del Norte acogió una celebración multitudinaria con motivo del aniversario del partido, durante la que Li estuvo sentado a la derecha de Kim.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los dignatarios extranjeros que ocuparon un puesto destacado en dicho acto también estuvieron el expresidente ruso Dmitri Medvédev y el actual secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, máximo dirigente del país.