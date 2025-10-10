La bajada de las emisiones de CO2 en Francia se ralentiza en 2025 con -0,8 %

Esas proyecciones las publicó este viernes el organismo independiente Citepa, que precisa que en el primer semestre del año el descenso ha sido del 0,6 % respecto al mismo periodo de 2024 con el equivalente de 189,7 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

En un comunicado, el Ministerio de la Transición Ecológica explicó que esa baja del equivalente de 1,1 millones de toneladas de CO2 en la primera mitad del año se explica principalmente por una disminución de las emisiones en la industria (1,1 millones de toneladas de CO2) y en menor medida en los transportes (-0,8 millones).

Eso ha permitido compensar los incrementos en los edificios (+0,5 millones de toneladas de CO2), en la agricultura (+0,5 millones de toneladas). En la energía han permanecido prácticamente estables (+0,03 millones).

En su comunicado, el departamento de la Transición Energética reconoció que para alcanzar la meta de la estrategia nacional francesa, que implica un recorte del 50 % para 2030 respecto a 1990, las emisiones deberían disminuir a un ritmo del 5 % cada año de aquí al final de la década.

Por eso la ministra, Agnès Panier Runacher, señaló que estos resultados "no son buenos" porque "no están a la altura de la urgencia climática ni de las capacidades de Francia".

Panier Runacher afirmó que su país debe dotarse de "una dirección energética y ecológica clara, pese a la situación política", en alusión a la crisis que se vive en Francia, con Gobierno en funciones desde hace más de un mes.

A su juicio, "el precio de la inacción sería demasiado grave", y además en el pasado Francia ha probado que puede progresar más, a la vista de que desde 2017 las emisiones han caído "más del 20 %".