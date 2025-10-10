La Bolsa de Londres cae un 0,86 % arrastrada por los sectores del juego y el papel

El principal índice londinense, el FTSE-100, retrocedió 81,93 puntos, hasta 9.427,47, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- bajó un 1,14 %, o 250,99 enteros, para cerrar en los 21.801,94.

Las pérdidas se concentraron en la compañía de juegos de azar y apuestas Entain, que cedió un 3,96 %, seguida de la empresa de papel y cartón Mondi (-3,53 %) y la minera Glencore (-3,16 %).

La lista de ganadoras la lideraron, por su parte, la aseguradora Admiral ( 1,74 %), junto a la tabacalera Imperial Brands (1,58 %) y el fabricante de bienes de consumo Unilever (1,45 %).