La bolsa de São Paulo reacciona negativamente a las amenazas de Trump a China

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró este viernes en los 140.680 puntos básicos, con lo que completó cuatro caídas en los últimos cinco días.

En la semana, la mayor plaza latinoamericana acumuló una caída del 2,44 %.

Las turbulencias provocadas por las amenazas de Trump se sintieron en Brasil principalmente en el mercado cambiario, con una fuerte caída del real brasileño frente a la divisa estadounidense.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 2,29 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,4980 reales para la compra y 5,4991 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana el real acumuló una depreciación del 3,17 %.

El mercado reaccionó con gran preocupación a las declaraciones en las que Trump anunció que su Gobierno analiza "muchas contramedidas" y "tarifas masivas" contra China, y agregó que ya no ve motivo para la reunión con el presidente chino, Xi Jinping, que negociaban ambos países.

La declaración fue una respuesta a la decisión china de restringir las exportaciones de tierras raras y permite prever que la actual guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo está lejos de una solución.

Las acciones más negociadas en la plaza paulista este viernes fueron las preferenciales de la petrolera Petrobras, que bajaron un 0,73 %, seguidas por las preferenciales de la también productora de combustibles Raizen, que cedieron un 1,14 %. Sus pérdidas reflejaron la depreciación que sufrió el precio del petróleo en los mercados mundiales tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Las acciones del índice Ibovespa que encabezaron la lista de mayores caídas fueron las ordinarias del operador de seguros de salud Hapvida, con un descenso del 6,13 %, y las ordinarias de la Companhia Siderúrgica Nacional, con una bajada del 5,34 %.

En la punta contraria, las que más subieron fueron las unitarias de la eléctrica Engie Brasil, con un ascenso del 1,71 %, y las preferenciales del fabricante de calzados Alpargatas, con una apreciación del 1,50 %.

El volumen negociado en la mayor bolsa de América Latina sumó 22.370,4 millones de reales (unos 4.060,1 millones de dólares o 3.496,5 millones de euros) en 3,6 millones de operaciones.