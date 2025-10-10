La Bolsa española baja el 0,69 % tras las nuevas amenazas de Donald Trump a China

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ha perdido 108,3 puntos, ese 0,69 %, y ha terminado en 15.476,5 puntos. En la semana, ha retrocedido el 0,7 %, aunque en lo que va de año gana el 33,48 %.

El selectivo español abría en positivo y ha mantenido esta misma tendencia hasta el último tramo de la sesión, cuando Trump ha amenazado al gigante asiático, a través de su red social Truth Social, y ha provocado que Wall Street gire a la baja.

De los grandes valores del IBEX, BBVA ha perdido el 1,71 %, el día en el que finaliza su opa al Banco Sabadell; Banco Santander, el 1,47 %; Inditex, el 0,74 %, y Repsol, el 0,62 %. Iberdrola ha subido el 0,73 % y Telefónica, el 0,21 %.