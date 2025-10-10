La Fiscalía libia ordena detener a dos sospechosos de atacar la sede de la ONU en agosto

Argel, 10 oct (EFE).- La Fiscalía General de Libia ordenó este viernes "el encarcelamiento preventivo" de dos personas sospechosas de atacar la sede de la misión de Naciones Unidas en el país (UNSMIL, por sus siglas en inglés) con un "misil" el pasado mes de agosto, sin que la infraestructura se viera afectada por el impacto, anunció la institución en su página de Facebook.