La líder del partido gobernante de Japón decepcionada tras derrumbarse la coalición

"Se nos informó de manera unilateral de su salida. Es muy decepcionante, ya que hemos cooperado durante los últimos 26 años", dijo a los medios de comunicación Takaichi, tras reunirse con el líder de Komeito, Tetsuo Saito.

La aspirante a convertirse en la nueva primera ministra de Japón, de corte conservador y nacionalista, aseguró que el líder del partido budista le dijo que la decisión no está relacionada con su nombramiento al frente del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) en las primarias del pasado sábado.

La fricción entre ambos partidos, aliados durante más de un cuarto de siglo, han ido en aumento por las posturas conservadoras de Takaichi y por su inclusión en su nueva directiva de un parlamentario salpicado por un escándalo de financiación irregular.

Komeito había pedido a Takaichi limitar las donaciones de compañías y grupos a las oficinas locales del partido, pero la política explicó que este tipo de decisiones necesitan unos procedimientos internos, y propuso mantener una nueva reunión la semana siguiente, según explicó ella misma este viernes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Saito avanzó que su formación no apoyará a Takaichi en la votación parlamentaria, cuya fecha no ha sido anunciada oficialmente pero que según los medios japoneses se esperaba para finales de mes, para elegir al nuevo primer ministro tras la renuncia el pasado septiembre de Shigeru Ishiba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ruptura puede afectar a la esperada elección de la japonesa como primera ministra, ya que el PLD gobierna en minoría junto a Komeito y no cuenta con los apoyos suficientes en el Parlamento japonés para asegurar su nombramiento.