La Nobel María Corina Machado participará en unas jornadas en Barcelona el 20 de octubre

Según anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

En Barcelona, Machado formará parte de una mesa redonda bajo el título 'Venezuela y los horizontes democráticos', junto al expresidente del Diálogo Interamericano Michael Shifter y moderada por el periodista Pablo Tallón, según figura en el programa inicial del evento, organizado por el español Grupo Prisa.

En la II edición del WIP, Machado coincidirá con otro Premio Nobel de la Paz, el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, que el mismo día 20 impartirá una conferencia junto al director del diario El País, Jan Martínez Ahrens, sobre 'Los retos existenciales del planeta'.

En el foro también participarán la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y el exprimer ministro de Francia Édouard Philippe, entre otros invitados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy