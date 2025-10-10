La nueva embajadora del Líbano en Venezuela presenta copias de estilo ante el canciller

Caracas, 10 oct (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, informó este viernes que recibió las copias de estilo de las cartas credenciales de la nueva embajadora del Líbano en el país suramericano, Nisrine Boukaram, a quien el ministro de Exteriores le transmitió el deseo de fortalecer relaciones "basadas en la cooperación, la amistad y la solidaridad".