La ONU felicita a Machado por el Nobel: "Refleja las aspiraciones del pueblo venezolano"

Ginebra, 10 oct (EFE).- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos felicitó a la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, y subrayó que el reconocimiento "refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela a unas elecciones libres y justas, a los derechos civiles y al respeto del Estado de derecho".