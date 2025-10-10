La oposición conservadora española celebra el Nobel de la Paz concedido a Machado

Por parte del Gobierno español se pronunciaron hasta el momento sobre el premio a Machado la vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Núñez Feijóo criticó que el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, no se haya pronunciado.

En un mensaje en la red X, Feijóo afirmó que el Nobel de este año lanza un mensaje decisivo al mundo, que el camino hacia la paz es "la firmeza democrática y no la complicidad con la tiranía", y consideró que por eso Sánchez aún no ha felicitado a Machado.

Otros líderes del PP también felicitaron a la opositora venezolana, como también lo hizo el presidente del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, que dijo en X que considera a Machado "una amiga y una aliada".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según Abascal, el Nobel de la Paz a Machado "es un castigo a Pedro Sánchez" por ser "el aliado" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en España.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bolaños, por su parte, subrayó el compromiso de España con los derechos humanos, la democracia y la paz, y recordó que el Gobierno "trabajó intensamente" para la liberación de Machado cuando fue retenida en Venezuela.

La vicepresidenta Montero también se refirió al tema y dijo que cree que el presidente estadounidense, Donald Trump, "estará algo disgustado o tendrá alguna decepción", en referencia a sus aspiraciones a ser reconocido con este prestigioso premio.

Mientras, Podemos (izquierda) cuestionó la concesión del premio a la líder opositora de Venezuela, a la que tachó de "golpista", y el fundador del partido, Pablo Iglesias, ironizó al proponer su entrega a Trump o Adolf Hitler a título póstumo.

"La verdad es que para darle el Nobel de la Paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total...", escribió Iglesias en la red social X.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".