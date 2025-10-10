La ultraderecha y la izquierda radical ya piensan en tumbar a Lecornu con una moción

En un mensaje en sus redes sociales, Le Pen confirmó "la presentación de una moción de censura se perfila", por lo que califica de "maniobras" por parte de Macron. "La disolución (y convocatoria de legislativas anticipadas) es más que nunca la única solución", añade el texto.

La Agrupación Nacional (RN) de Le Pen es el principal grupo parlamentario de la Asamblea Nacional, mientras que la Francia Insumisa (LFI) de Mélenchon es el tercero. Entre ambos, suman en torno al 40 % de los asientos de la Asamblea Nacional francesa.

La jefa de los diputados del LFI, Mathilde Panot, propuso firmar, esta misma noche, una moción de censura contra Lecornu, "junto a una nueva moción de destitución de Macron".

En el resto de la izquierda, ningún responsable del Partido Socialista (PS) se había pronunciado una hora después del anuncio del retorno de Lecornu al frente del Ejecutivo, aunque la prensa reportó que uno de los colaboradores más estrechos del primer secretario, Olivier Faure, haya negado un acuerdo con el primer ministro respecto a los Presupuestos de 2026.

Marine Tondelier, la líder de los Ecologistas, colocó un escueto mensaje en sus redes sociales: "Increíble".

Dentro de los que han sido aliados de los últimos Gobiernos y que han tenido enfrentamientos en los últimos días, los líderes de las fuerzas centristas (el macronista Renacimiento, el Modem y Horizontes) se habían mostrado discretos poco después del nombramiento de Lecornu, tal y como el conservador Los Republicanos (LR), que había forzado la dimisión del propio Lecornu el pasado lunes.