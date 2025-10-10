Lacalle Pou celebra Nobel de Paz de Machado y destaca su lucha "contra la dictadura"

"Lo merece @MariaCorinaYA y en ella todo el pueblo venezolano por su lucha incansable contra la dictadura. Admiración y respeto por ella", escribió en su cuenta de la red social X quien gobernó Uruguay en el período 2020-2025.

En agosto del pasado año, durante su mandato, Lacalle Pou aseguró que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ratificando la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, confirmó "el fraude" que denunciaba la comunidad internacional.

"El régimen de Maduro confirma lo que la comunidad internacional viene denunciando: el fraude. Una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo. No debemos callar ni cesar en defensa de la causa venezolana", publicó en sus redes sociales.

Mientras tanto, durante su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas, dijo que había llegado la hora de actuar por Venezuela y celebró el hecho de haber estado lejos de "un régimen autoritario e intolerante".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Yo creo que acá no se trata de presentar las actas de las elecciones, ni nada que se le parezca. Acá se trata de condenar el fraude, se trata de condenar el régimen y condenar no solo un proceso electoral viciado. Hay que hacerlo también con la persecución política, con la violación de los derechos humanos, con la prisión arbitraria", puntualizó en ese entonces Lacalle Pou.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, antes de las elecciones, el entonces presidente había asegurado que estas no serían libres por la inhabilitación de María Corina Machado.

Machado aceptó este viernes, con "profunda gratitud", el Premio Nobel de la Paz 2025 "en nombre del pueblo de Venezuela, que -dijo- ha luchado por su libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor".

"A cada venezolano: este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios hasta el final", expresó la exdiputada en un comunicado.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".