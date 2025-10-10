Le Pen acusa a Macron de romper sus obligaciones al no invitarle a la reunión del Elíseo

"Es el presidente de todos los franceses y deja a dos partidos fuera. Eso es romper con su función", dijo Le Pen en Le Mans (oeste), donde asistió a un congreso de bomberos.

Entre tanto, los líderes de los partidos moderados con representación parlamentaria se encontraban en el Elíseo reunidos con Macron, que debe comunicar el nombre del primer ministro antes de esta noche, tras la dimisión de Sébastian Lecornu el pasado lunes.

Le Pen consideró que Macron no podía dejar fuera de ese encuentro "a un partido que representa a once millones de franceses" y aseguró que haciendo eso "no respeta las instituciones".

Le Pen fue la gran ausente de esa reunión junto con La Francia Insumisa (LFI) del líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, los dos grupos mayoritarios de la cámara baja pero que han mostrado su rechazo a todo tipo de acuerdo para evitar un adelanto electoral que reclaman.

El Elíseo justificó la ausencia de esos dos partidos precisamente porque no quieren evitar el adelanto electoral.

La líder ultraderechista calificó de "reunión de mercaderes" el encuentro del Elíseo, dijo que los participantes dan "un espectáculo deplorable" y señaló que "su único objetivo es evitar las elecciones" porque "tienen miedo de la democracia".

"La única solución a esta situación, respetando las instituciones, es disolver la Asamblea (Nacional) para que los franceses nos marquen el rumbo", dijo Le Pen.

Agregó que el presidente de su partido, Jordan Bardella, "puede ser primer ministro. Son los franceses los que tienen que decidirlo, pero para eso hay que preguntarles".