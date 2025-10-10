Leopoldo López cree que Nobel a Machado premia "la fuerza de un pueblo decidido al cambio"

"Felicitaciones a Maria Corina Machado por este merecido reconocimiento a tu valentía y lucha incansable por la democracia, la libertad y los DDHH", señaló López, exiliado en Estados Unidos.

Machado ha sido premiada con el Premio Nobel de la Paz 2025 este viernes "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

López apuntó que este premio "también honra la fuerza de un pueblo decidido al cambio, que nada ni nadie detendrá hasta alcanzar una Venezuela libre y democrática".

López lideró la oposición al entonces presidente Hugo Chávez hasta que fue inhabilitado cuando quería concurrir a las elecciones a la Alcaldía de Caracas en 2008. También fue opositor de Nicolás Maduro y fue encarcelado en 2018 tras las protestas contra el gobierno chavista.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

La premiada ha sido una figura clave del movimiento democrático en Venezuela y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añadió el comité del Nobel.