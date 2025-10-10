Liberados cinco de los seis activistas de la Flotilla Sumud que seguían presos en Israel

A través de su canal de Telegram, Movimiento por Gaza explicó que los cinco participantes fueron liberados junto a casi un centenar de integrantes de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que llegaron la tarde de este sábado a Estambul, Turquía, tras ser deportados por las autoridades israelíes.

Mientras, Rigo continúa encarcelada, acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot, aunque, según informó a EFE su compañera de misión Lucía Muñoz, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía israelí para ser deportada a España.

A cambio del permiso para salir de Israel, la activista deberá pagar una multa de 2.600 euros (unos 3.000 dólares), detalló Muñoz, concejala del partido izquierdista Podemos en el ayuntamiento de Palma, en las islas Baleares.

Movimiento por Gaza exigió, además, la liberación de 46 miembros de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens que todavía siguen presos, así como de "los 11.000 palestinos encarcelados bajo la ocupación israelí".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los integrantes de ambas iniciativas navales fueron arrestados por las autoridades israelíes después de que las embarcaciones en las que navegaban por el Mediterráneo rumbo a Gaza para romper el bloqueo fueran interceptadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los barcos de la Global Sumud Flotilla, con unos 500 tripulantes a bordo, fueron interceptados entre el miércoles y el viernes de la semana pasada por la Armada israelí en aguas internacionales en una zona donde Israel tiene patrullas navales, aunque sin jurisdicción legal.

Una semana más tarde, Israel interceptó los nueve barcos -un buque y ocho veleros- que conformaban la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens y arrestó a alrededor de 145 activistas que se encontraban a bordo.

La Global Sumud Flotilla comenzó su travesía, durante la que efectuó varias escalas, a principios de septiembre en Barcelona (España), mientras que la segunda misión salió de costas italianas a finales de del mismo mes.