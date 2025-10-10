Líderes de izquierda portugueses apoyan a la candidata socialista a la alcaldía de Lisboa

El secretario general del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, y los máximos dirigentes del ecologista Livre, Rui Tavares; Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, y el animalista PAN, Inês Sousa Real, participaron junto a Leitão en un paseo electoral por el barrio de Chiado, en el centro turístico lisboeta, para pedir el voto.

A ellos se sumaron cientos de simpatizantes con banderas y carteles de la coalición de izquierdas 'Viver Lisboa', cuya cabeza de lista es Leitão.

A lo largo de la 'arruada' como se llaman en portugués estas caminatas electorales, algunos ciudadanos se acercaron a saludar a la candidata y gritaron lemas como "Lisboa va a votar y Alexandra va a ganar".

"Confío en la victoria en Lisboa y en Oporto también", afirmó Carneiro en declaraciones a periodistas durante la marcha.

A su lado, Mortágua, que estuvo a bordo de la Global Sumud Flotilla y fue repatriada el domingo pasado tras ser detenida por Israel, sostuvo que esta alianza es "lo mejor" para la capital, mientras que el líder de Livre explicó a la prensa que todos estos partidos han decidido aliarse por "responsabilidad".

Tavares opino que este momento "es decisivo" y subrayó que no se pueden repetir otros cuatro años de gobierno en Lisboa del alcalde conservador Carlos Moedas, que "ha expulsado a la clase media, a la clase trabajadora de la ciudad y lo que es peor, con tendencia a la extrema derecha".

Sousa Real, por su parte, recordó que con Leitão existe la oportunidad de "hacer historia" ante la posibilidad de que la urbe tenga por primera vez a una mujer como alcaldesa.

El recorrido comenzó en la plaza de Luís de Camões y bajó por Largo do Chiado hasta la plaza de Pedro IV, conocida como Rossio, donde subida a un pequeño estrado Leitão solicitó el voto para vencer el domingo, aunque los sondeos dan un empate técnico.

"¡Una mujer en la presidencia (de la cámara de Lisboa)!", exclamó la aspirante, que en el pasado fue ministra de Modernización del Estado y Administración Pública durante uno de los gobiernos de António Costa, actual presidente del Consejo Europeo.

Leitão defendió que su coalición quiere ofrecer "un nuevo ciclo" ante la "degradación" de la capital, con "más vivienda, mejor movilidad, más respeto por las personas, con más cultura".

La única gran fuerza política de izquierda que no está presente en "Viver Lisboa" es el Partido Comunista Portugués (PCP), que se presenta a estas municipales en solitario en Lisboa.