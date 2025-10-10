Llegan a Estambul 94 activistas de la Flotilla de la Libertad deportados por Israel

Estambul, 10 oct (EFE).- Un total de 94 activistas de la Flotilla de la Libertad, que fue interceptada el miércoles pasado en aguas internacionales cuando se dirigía a Gaza, han llegado este viernes a Estambul en un vuelo procedente de Jordania.