Los talibanes proponen a la India una alianza frente a EE.UU. por el puerto de Chabahar

Las declaraciones fueron hechas este viernes por el ministro de Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, durante su primera e histórica visita a Nueva Delhi.

La propuesta más significativa de Muttaqi se centró en Chabahar cuando indicó que "tanto la India como Afganistán deberían hablar juntos con Estados Unidos, ya que esta ruta es clave para los dos países".

Chabahar es un puerto de aguas profundas en la costa sur de Irán desarrollado en gran parte con una inversión multimillonaria de la India, que permite a Nueva Delhi acceso comercial a Afganistán y a los mercados de Asia Central sin pasar por el territorio de su rival histórico, Pakistán.

Islamabad ha bloqueado sistemáticamente el acceso terrestre de la India a Afganistán, convirtiendo a Chabahar en la única ruta viable para que Nueva Delhi pueda proyectar su influencia económica y diplomática en la región y contrarrestar el peso de China y Pakistán. Sin embargo, el proyecto se ha visto constantemente amenazado por las sanciones de Estados Unidos contra Irán, que complican las operaciones y la inversión.

La oferta de Muttaqi invita a la India a una negociación conjunta para presionar a Washington, presentando el puerto no solo como un proyecto indio, sino como una necesidad vital para la estabilidad económica de Afganistán.

En la misma línea, Muttaqi respondió a las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de retomar la base aérea de Bagram. "El pueblo de Afganistán nunca ha aceptado militares de países extranjeros y nunca lo haremos. No aceptaremos a nadie con uniforme militar en nuestro suelo", sentenció.