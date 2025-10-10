Machado dedica el Premio Nobel de la Paz 2025 a Trump por su apoyo a la causa opositora

"¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!", señaló la exdiputada en su publicación, que incluyó en inglés una dedicatoria directa al jefe de Estado estadounidense.

Machado sostuvo que la oposición venezolana está en el "umbral de la victoria" y que "hoy más que nunca" cuenta con el mandatario estadounidense, los pueblos de América Latina y las "naciones democráticas del mundo" como los principales aliados para "lograr la libertad y la democracia".

Este viernes, el asesor del presidente Trump y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer "la política a la paz" por no otorgarle el premio al mandatario norteamericano.

"El Comité Nobel demostró que anteponen la política a la paz", escribió en un mensaje en la red X, tras conocer que el Nobel de la Paz fue entregado a Machado.

"El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad", añadió Cheung.

El Comité, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del reconocimiento este año por "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

La opositora permanece en la clandestinidad desde su última aparición en público, el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia, en la víspera de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato consecutivo.