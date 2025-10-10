Macron habla con Machado y dice que "encarna la esperanza de libertad de todo un pueblo"

París, 10 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron habló este viernes con María Corina Machado para felicitarle por el Premio Nobel de la Paz y destacó que "en estos tiempos de peligros para la libertad, cada vez más amenazada", la líder de la oposición "encarna con brillo la esperanza de todo un pueblo".