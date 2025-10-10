Malasia dice que nueve voluntarios del país detenidos en la Flotilla salieron de Israel

"Han sido liberados y evacuados de Israel de forma segura. Llegaron a Estambul, Turquía, el 10 de octubre de 2025 a las 14:30 hora local (11:00 GMT) a bordo del vuelo TK6921 de Turkish Airlines", dijo la Cancillería en un comunicado.

Exteriores, que añade en su texto que los nueve voluntarios se someterán a evaluaciones médicas en Turquía antes de regresar a Malasia "en los próximos días", agradeció al Gobierno turco y a "otros socios" su asistencia "crucial para facilitar la rápida liberación y repatriación de los malasios".

El martes regresó a Malasia otro grupo de 23 voluntarios de esta nacionalidad, que aterrizaron en Kuala Lumpur en un vuelo procedente de Turquía.

El primer grupo fue recibido en el aeropuerto por varios ministros, incluido el jefe de la diplomacia malasia, Mahamad Hasan, y decenas de personas congregadas en el recinto, ondeando banderas de Palestina.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, acogió el jueves con "esperanza" la primera fase del acuerdo de paz para Gaza entre Israel y Hamás, y apuntó que llega "tras meses de sufrimiento".

Anwar, que viene mostrándose muy crítico con Israel, pidió a todos los implicados un "esfuerzo" para poner fin a la violencia.

En un discurso el miércoles durante un multitudinario acto de solidaridad con Palestina celebrado en un estadio de Kuala Lumpur, el líder malasio instó a todas las partes a "avanzar" hacia la paz.