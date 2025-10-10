Merz felicita a Machado por Nobel de Paz y destaca su compromiso con valores democráticos

Berlín, 10 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz 2025 que le fue concedido en la jornada de hoy y destacó su compromiso con los valores democráticos, la libertad y el Estado de derecho.