Metsola: Europa debe reforzar la compatibilidad e interoperabilidad de su defensa

En la Conferencia de Riga 2025 sobre unidad, seguridad y resiliencia en un mundo fragmentado, Metsola afirmó que se está muy cerca de alcanzar un acuerdo con los Estados miembros sobre el programa, que buscará simplificar procesos, eliminar barreras y apoyar la capacidad de la industria de defensa europea para desarrollar e implementar con rapidez las capacidades necesarias de la mano de la base industrial de Ucrania.

"En Europa seguimos funcionando como 27 sistemas separados y operamos con 178 sistemas de armas diferentes. Estados Unidos, en comparación, tiene alrededor de 30. Ese tipo de fragmentación significa que podemos producir toda la munición que queramos y reforzarnos mutuamente con todo el equipo que podamos", recalcó.

La presidenta del Parlamento Europeo (PE) enfatizando que "si nuestros sistemas son incompatibles, o si nuestras fuerzas no están entrenadas para utilizarlos adecuadamente, entonces todos nuestros esfuerzos corren el riesgo de quedarse cortos".

Metsola señaló que los esfuerzos de defensa de la UE no duplican a la OTAN.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La Unión Europea tiene su propio papel que desempeñar. Y ese papel no deja de crecer: en la gestión de crisis, en la resiliencia cibernética e híbrida, en la disuasión estratégica y en la construcción de capacidades de defensa", señaló la política maltesa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ello la UE no duplicará lo que ya existe, sino lo fortalecerá al construir un pilar europeo sólido dentro de la Alianza y al reforzar así la OTAN en su conjunto, afirmó Metsola.

La presidenta de la Eurocámara también subrayó que Europa debe evitar cansarse de apoyar a Ucrania.

"Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para contrarrestar la fatiga de la guerra. Aquí podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en muchas cosas, pero hay un hecho indiscutible: poner fin a la compra de gas y energía rusos golpea directamente el corazón de la maquinaria de guerra de Rusia. Lo haremos, lo haremos más rápido de lo esperado y buscaremos aliados y socios", afirmó.