Milán pierde un 1,74 % tras amenaza de Trump de aumentar los aranceles a productos chinos

Roma, 10 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes a la baja y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 1,74 % hasta los 42.047,50 puntos, lastrada por la amenaza de un "aumento masivo" de los aranceles sobre productos chinos anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.