'Minecraft' tendrá una secuela, que se estrenará en julio de 2027

Redacción Internacional, 10 oct (EFE).- 'A Minecraft Movie' ('Una película de Minecraft'), una de las cintas más taquilleras de este año, protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, tendrá una secuela que llegará a los cines en julio de 2027, según anunció Warner Bros.