Ministra española de Defensa: España es un aliado fiable y EEUU "lo sabe"

España cumple y "va a cumplir siempre" sus compromisos con la Alianza Atlántica, mientras que otros países "no sabemos si van a cumplir o no", afirmó Robles en declaraciones a los periodistas tras un acto oficial.

"No hay ninguna preocupación. Nosotros somos un aliado fiable. Estados Unidos lo sabe", insistió la ministra, quien recordó que España está firmemente comprometida dentro de la OTAN y también en la ayuda a Ucrania, "y eso es algo que espero que el presidente Trump valore, porque el esfuerzo y el compromiso de nuestros militares es muy grande", poniendo en riesgo sus vidas.

Tras señalar que las declaraciones de Trump de ayer jueves se produjeron en un "contexto determinado" (en una comparecencia con el presidente finlandés, Alexander Stubb), Robles recalcó que le consta que las Fuerzas Armadas estadounidenses conocen "perfectamente" el compromiso de España "en cualquier momento", en Letonia, Eslovaquia, Lituania, Rumanía o Turquía.

"Yo creo que el presidente Trump tiene que saber que España es uno de los aliados más serios, más fiables", señaló Robles, quien resaltó las buenas relaciones bilaterales con EE.UU. en todos los ámbitos y, particularmente, en el de las Fuerzas Armadas, que calificó de "muy especiales".

Además, la ministra subrayó que España siempre responde a "todas las capacidades militares que se le piden" desde la OTAN,y destacó que la inversión en seguridad y defensa que está haciendo su país es "muy importante" (el 2 % de su PIB).

Respecto a un eventual envío de tropas de paz a Gaza, tras el acuerdo de alto el fuego, Robles afirmó que España está comprometida con la paz en cualquier lugar del mundo y "si fuera necesario lo haríamos porque nunca, por ejemplo, en el seno de la Alianza Atlántica, hemos regateado esfuerzo para enviar a la gente".

El presidente francés, Emmanuel Macron, apeló este jueves a la comunidad internacional a participar en la construcción de una fuerza transitoria de seguridad para Palestina que intervenga cuando se complemente el plan de paz.