Muere en un incidente violento magistrado de órgano administrativo judicial colombiano

Bogotá, 10 oct (EFE).- El magistrado Álvaro Restrepo, miembro del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, organismo que administra el funcionamiento de la rama judicial en ese departamento colombiano, murió este viernes en un incidente violento ocurrido en un restaurante de la carretera que une a las ciudades de Manizales y Pereira, en el centro del país.