Municipalidad denuncia "intento de atentado" contra el alcalde ultraconservador de Lima

"El sujeto portaba un arma de fuego y confesó la intención de dispararle", señaló la municipalidad en un comunicado en el que expresó "su profunda indignación" y condenó "enérgicamente el intento de atentado".

Según esa información, el hecho ocurrió poco después de las 13:00 horas de este viernes (18:00 GMT) "durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva avenida Acomayo".

"Mientras el alcalde ofrecía su discurso, un sujeto armado fue reducido por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras haber ingresado al perímetro del evento con un revólver cargado entre sus pertenencias", precisó.

Medios locales también informaron que la actividad oficial en la que participaba el alcalde en Villa María del Triunfo fue cancelada "tras la intervención de un hombre armado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La emisora RPP publicó un video en el que se aprecia cómo agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) retienen a un hombre en el piso de tierra de una calle, mientras se puede ver que a su lado hay una revolver.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que el hombre, de unos 30 años, fue detenido cuando el alcalde comenzaba a dar su discurso, a unos 15 metros del lugar donde se produjo la intervención policial.

Un agente del departamento de investigación criminal (Depincri) de la PNP de Villa María del Triunfo declaró a la emisora que el hombre pretendía "disparar al alcalde".

El Ministerio del Interior informó posteriormente en la red social X que "gracias a una eficiente labor de inteligencia" la PNP logró capturar a un "sujeto que portaba un arma de fuego" en la actividad.

"Los agentes PNP lo capturaron cuando se encontraba a inmediaciones de un evento del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga", reiteró.

La Municipalidad agregó que el hombre "confesó haber acudido en moto con la intención de disparar contra el alcalde" y que la PNP "ha confirmado que hay dos detenidos más".

"Desde la Municipalidad de Lima, rechazamos enérgicamente este acto de violencia premeditada y advertimos sobre la urgente necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y la inteligencia operativa en los eventos públicos", enfatizó el consistorio limeño.

López Aliaga, quien es alcalde de Lima desde enero de 2023 y lidera el partido ultraconservador Renovación Popular, ha manifestado su interés de presentarse a las elecciones presidenciales peruanas de abril de 2026.

Las autoridades que pretendan postular en los comicios tienen plazo hasta el próximo lunes para anunciar su decisión y dejar sus cargos.

A fines de septiembre pasado, López Aliaga declaró que iba "a esperar hasta el último día permitido para tomar una decisión" oficial.

La bancada parlamentaria de Renovación Popular fue una de las que votó este jueves a favor de la destitución de la ahora expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por "incapacidad moral" para seguir en el cargo, tras acusarla de no enfrentar el incremento del crimen organizado en el país.

El partido de López Aliaga había sido una de las agrupaciones conservadoras que mantuvo en el poder a Boluarte desde que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta.