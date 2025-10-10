Neerlandés Wilders se ausenta del primer debate electoral por posible amenaza terrorista

El político neerlandés, líder del Partido por la Libertad (PVV), escribió en sus redes sociales que se está verificando la información y que no acudirá a ningún acto "hasta que se aclare si esto es verdad o no". Las autoridades neerlandesas no han hecho comentarios sobre la posible amenaza.

La Fiscalía belga anunció el jueves la detención de tres jóvenes de Amberes, de 18, 23 y 24 años, acusados de tentativa de asesinato terrorista y que, según los investigadores, planeaban un atentado inspirado en el islamismo radical contra responsables políticos utilizando un dron cargado con explosivos.

Dos de los detenidos comparecen este viernes ante el juez de instrucción, mientras que el tercero fue liberado por falta de pruebas.

Según la cadena VTM Nieuws, Wilders estaría en una lista junto con el primer ministro belga Bart De Wever y la alcaldesa interina de Amberes, Els van Doesburg, elaborada por los sospechosos detenidos en relación con un atentado frustrado por las autoridades.

Wilders expresó en sus redes sociales su apoyo a De Wever tras conocerse la noticia y afirmó que "el terrorismo islámico no conoce fronteras, solo odio ciego y violencia mortal".

El partido de Wilders se mantiene claramente como la fuerza más votada en las encuestas a tres semanas de las elecciones generales de Países Bajos, el 29 de octubre, muy por delante de otras formaciones de derechas.

El PVV se sitúa con entre 31 y 35 escaños, por debajo de los 37 que ocupa ahora en el Parlamento, que cuenta con 150 escaños en total, pero muy por delante de los democristianos de CDA (22-26) y del bloque de izquierdas formado por los verdes y socialdemócratas GroenLinks-PvdA (21-25), según la Peilingwijzer, un promedio ponderado de varias encuestas publicado este jueves.

La caída del Gobierno en junio, provocada por Wilders, no ha debilitado el apoyo a su partido. Solo el 11 % de sus votantes considera importante que contribuya a la estabilidad política, mientras que para la mayoría pesa más que defienda a "personas como ellos", con la inmigración y el asilo como el principal motivo de voto para nueve de cada diez simpatizantes del PVV.