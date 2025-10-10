Netanyahu lamenta que Trump no haya ganado el Premio Nobel de la Paz: "Lo merece"

Jerusalén, 10 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lamentó este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no haya sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2025 para el que se había postulado y que en su opinión "merece".