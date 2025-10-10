Partido de ultraderecha Chega busca reforzar su crecimiento en Portugal en las municipales

Lo explicó a EFE el secretario general adjunto del partido, Carlos Magno, quien señaló que, tras ser la formación más votada en 60 municipios durante las legislativas, quieren que eso se replique en la mitad de esas localidades durante este fin de semana, cuando se elegirá a los alcaldes y miembros de las asambleas municipales y de parroquias civiles del país.

"Sería una gran victoria para nosotros", aseguró Magno.

Chega todavía no ha logrado hacerse con el control de ninguna alcaldía desde su creación, en 2019, aunque sí tiene concejales en varias asambleas municipales.

Su atención está puesta en las regiones del Algarve y el Alentejo, así como en el Ribatejo, donde cosecharon el mayor número de sufragios en legislativas de mayo, aunque eso no les ha frenado para presentar candidatos municipales en todo el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Faro, Albufeira, Moura, Odemira, Seixal, Sesimbra, Montijo, Benavente y Vila Nova da Barquinha son algunas de las localidades donde aspiran ganar en estos comicios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Magno, que es también candidato a la Alcaldía de Almada, en las afueras de Lisboa, aclaró que han presentado listas con cinco o seis candidatos con "capacidad de gobernar" en aquellos lugares donde quieren asegurar la victoria.

La prioridad es ser los más votados en la elección de los alcaldes, ya que el Ayuntamiento lo dirige la lista que más votos recibe, precisó el candidato de Chega a la cámara municipal de Lisboa, Bruno Mascarenhas.

Aun así, los sondeos le dan pocas posibilidades en la capital frente a los dos favoritos: el actual alcalde de Lisboa, el conservador Carlos Moedas, y la exministra socialista Alexandra Leitão.

Desde su inicio, y también en estas elecciones, Chega se postula como una "alternativa" al bipartidismo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y el Partido Socialista (PS) y ha capitalizado el voto de protesta.

En las legislativas de mayo pasado, EFE tuvo ocasión de conversar con votantes de Chega en el distrito de Faro, en el Algarve, considerado el bastión del partido, y explicaron que preferían a esta fuerza de ultraderecha como protesta por la gestión de los partidos tradicionales.

Su punto fuerte, pero también débil, es la figura de su líder, André Ventura, una figura carismática que apenas ha dejado espacio para la visibilidad de otros dirigentes del partido, aunque en las últimas semanas se ha recorrido el país para apoyar a los candidatos municipales.

El politólogo Filipe Teles, prorrector para Desarrollo Regional y Políticas de las Ciudades de la Universidad de Aveiro, dijo a EFE que ese será un aspecto que puede limitar el avance de Chega en estos comicios.

"Trasladar el resultado nacional al resultado local no es evidente, porque los partidos populistas o de extrema derecha tienen en casi todos los países europeos una dependencia muy grande en términos de imagen, de comunicación política y de presencia mediática y afirmación de sus líderes", alegó el experto.

Eso -añadió Teles- se refleja en que en los carteles para las municipales aparece también Ventura.

No obstante, reconoció que son varios los aspirantes de Chega para estos comicios que tienen una mayor visibilidad respecto a las anteriores municipales, celebradas en 2021, cuando el partido todavía daba sus primeros pasos.

Ahora, son decenas los diputados a nivel nacional que han sido incluidos para ganar municipios en esta campaña, como Rita Matias, que se presenta a la Alcaldía de Sintra, cerca de Lisboa, o el líder de su grupo parlamentario de Chega, Pedro Pinto, que postula por Faro.

"El resultado (de estas elecciones municipales) no se va a traducir de una forma directa en el resultado nacional, pero hay algunas expectativas de que pueda haber algunos resultados sorprendentes por parte de Chega en algunos Ayuntamientos", alertó Teles.