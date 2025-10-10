Peña dice que Nobel de Paz a María Corina Machado reconoce su lucha por la democracia

"Muchas felicidades @MariaCorinaYA por este merecido Premio Nobel de La Paz. Es un justo reconocimiento a tu lucha diaria por la democracia en Venezuela", escribió Peña en su cuenta en X.
El mandatario añadió que su Gobierno seguirá "apoyando" a Machado "para lograr que finalmente ese sueño se cumpla".
Paraguay reconoce como presidente electo de Venezuela al líder opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las presidenciales de julio de 2024 en su país frente al actual mandatario, Nicolás Maduro.
En enero pasado, Caracas rompió relaciones diplomáticas con Paraguay y ordenó "proceder al retiro inmediato de su personal diplomático acreditado en ese país", después del apoyo de Peña a Gozález Urrutia, lo que el Ejecutivo de Maduro calificó de desconocimiento del derecho internacional y del principio de no intervención.
El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado era la ganadora del Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".
Machado, quien permanece en la clandestinidad desde su última aparición en público, el pasado 9 de enero, aceptó con "profunda gratitud" este galardón "en nombre del pueblo de Venezuela".