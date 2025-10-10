Peña dice que Nobel de Paz a María Corina Machado reconoce su lucha por la democracia

Asunción, 10 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, que consideró un reconocimiento a su "lucha diaria por la democracia" en el país suramericano.