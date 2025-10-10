Petro felicita a María Corina Machado por el Nobel y a Wangari Maathai, fallecida en 2011

"Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz", escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario colombiano citó en ese mensaje una publicación de la cuenta oficial del Nobel de la Paz que recordaba a Maathai como "la primera profesora universitaria en Kenia y la primera mujer africana en ser galardonada con el Premio Nobel", por su labor ambiental al fundar un movimiento que sembró millones de árboles.

Cientos de usuarios de esa red social reaccionaron al mensaje de Petro, cercano al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por mezclar el reconocimiento a María Corina Machado con la publicación sobre Maathai.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes a Machado como ganadora del Nobel de Paz "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al anunciar el premio, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, dijo que el Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Machado, líder de la oposición venezolana y figura central en la lucha contra el Gobierno de Nicolás Maduro, se convierte así en la primera venezolana y séptima latinoamericana en recibir el Nobel de la Paz.