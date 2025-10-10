Petro se reúne en Bruselas con las dos colombianas que iban en la Flotilla Global Sumud

"Estas son las colombianas Manuela y Luna que han mostrado la verdadera humanidad. Las que sin interés económico se solidarizan con los pueblos más sacrificados por la codicia", escribió Petro en X, donde compartió una fotografía del encuentro, en el que vistió una kufiya (bufanda tradicional palestina).
Las dos activistas fueron arrestadas por fuerzas israelíes en aguas internacionales mientras navegaban en el barco HIO de la Flotilla, y estuvieron recluidas en la prisión de Saharonim, en el sur de Israel.
La Cancillería colombiana calificó su detención como un "secuestro" y una "violación del derecho internacional".
Bedoya y Barreto fueron deportadas a Jordania el martes y, según la ministra de Exteriores, Rosa Villavicencio, se encuentran "en buen estado de salud".
Petro se encuentra esta semana en Bruselas, donde ayer participó en el II Foro Global Gateway y mantuvo reuniones con autoridades europeas de cara a la próxima cumbre CELAC-UE que se celebrará el 9 y 10 de noviembre en la ciudad caribeña de Santa Marta.