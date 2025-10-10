Petro se reúne en Bruselas con las dos colombianas que iban en la Flotilla Global Sumud

Bogotá, 10 oct (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, se reunió este viernes en Bruselas con Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos activistas colombianas liberadas esta semana tras haber sido detenidas por Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza a bordo de la Flotilla Global Sumud.