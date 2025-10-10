PMA: Cientos de miles de refugiados pasan hambre en Etiopía por los recortes de ayuda

"Estamos tomando decisiones imposibles. Estamos tratando de llegar al mayor número posible de refugiados con cantidades significativas de ayuda alimentaria, pero sin más fondos, estas reducciones no son más que un paso más hacia el cese total de las distribuciones de alimentos", lamentó en un comunicado Zlatan Milisic, director del PMA en Etiopía.

Este octubre, la agencia se vio obligada a reducir de un 60 % a un 40 % de la ración recomendada por persona la comida entregada a 780.000 refugiados en 27 campos repartidos por Etiopía. Esto quiere decir que cada persona recibe comida equivalente a menos de 1.000 calorías al día.

En estas condiciones, solo 70.000 refugiados provenientes de Sudán y Sudán del Sur seguirán recibiendo raciones enteras en los próximos seis meses, mientras las tasas de hambre y desnutrición se disparan.

Asimismo, el PMA advirtió de que se están agotando las reservas de alimentos nutritivos especializados que la agencia da a niños y madres desnutridos. Se prevé que se acaben en diciembre, si no se recibe financiación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Esto no solo está socavando nuestro apoyo continuo a los etíopes y refugiados que sufren inseguridad alimentaria, sino también nuestra preparación para responder a nuevas crisis, que podrían incluir nuevos movimientos de refugiados, condiciones de sequía y otras crisis climáticas", destacó Milisic.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para poner remedio a esta situación, la organización pidió a los donantes de la comunidad internacional 230 millones de dólares que permitirían sostener sus operaciones durante los próximos seis meses.

La drástica interrupción de la ayuda internacional impuesta por Estados Unidos tras el retorno a la Casa Blanca en enero del presidente Donald Trump, así como los recortes hechos por varios países europeos, han puesto en riesgo la salud y la vida de millones de personas en todo el mundo, especialmente en África.