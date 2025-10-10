Populista Babis acuerda con dos partidos euroescépticos reparto de Ministerios en Chequia

Según lo pactado hoy en Praga por los responsables de ANO, el xenófobo partido SPD y el antisistema 'Motoristé' (Motoristas) la formación de Babis controlará nueve carteras.

El SPD, liderado por el extremista checo-japonés Tomio Okamura, controlará tres Ministerios y la Presidencia del Parlamento, mientras que Motoristé se hará cargo de cuatro carteras, ente ellas la de Exteriores y Medio Ambiente.

"Agradezco a los socios potenciales por su cooperación", dijo Babis en redes sociales, tras una reunión entre los tres partidos.

El SPD tiene en su programa un referendo sobre una salida de Chequia de la OTAN y de la UE, y 'Motoristé' quiere revocar el Pacto Verde Europeo y la prohibición de los automóviles de motor de combustión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La formación de esta coalición ha generado recelo en el presidente checo, el exgeneral Petr Pavel, por un posible cambio de rumbo de la política exterior de Chequia y una suspensión de su apoyo político y militar a Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Babis, crítico con las ayudas al país invadido por Rusia, aseguró esta semana que no tiene intención de hacer concesiones sobre el anclaje del país centroeuropeo en las estructuras euroatlánticas (UE y OTAN).

Según el reparto de carteras acordado, Babis será primer ministro y su partido tendrá además ocho ministerios, entre ellos, Finanzas, Interior y Justicia.

Mientras, Okamura presidirá el Parlamento y el SPD controlará tres ministerios, entre ellos, el de Defensa.

'Motoristé', por su parte, se hará cargo de las carteras de Exteriores y Medio Ambiente, entre otras.

Según Babis, uno de los hombres más ricos del país con una fortuna milmillonaria gracias a su consorcio agroindustrial Agrofert, el reparto de carteras es sólo el primer paso hacia el nuevo Ejecutivo, antes de consensuar un programa de Gobierno la próxima semana.

La sesión constituyente de la cámara baja del Parlamento está prevista para el 3 de noviembre, cuando el Gobierno de centro derecha saliente, liderado por el conservador Petr Fiala, presentará su dimisión.

ANO ganó las elecciones del pasado 3 y 4 de octubre, con un 34,5 % de los votos y 80 escaños, por delante de la hasta ahora gobernante coalición de centro derecha Spolu (Juntos), con un 23,3 % y 52 escaños.

Para alcanzar una mayoría entre los doscientos escaños en el Parlamento, Babis recurrirá a los quince escaños del SPD y los trece de Motoristé.