Publicación accidental de Trump era mensaje a la fiscal general para ir tras sus enemigos

La extensa publicación de Trump fue difundida el 20 de septiembre y medios estadounidenses confirmaron que se trataba de un mensaje privado para Bondi, expresando su molestia porque no veía acciones legales concretas contra sus rivales políticos.

En el mensaje de Trump, que fue rescatado por medios estadounidenses, pide explicaciones sobre los casos contra el exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, y menciona a otros como el senador demócrata Adam Schiff y "Letitia", en referencia a la fiscal de Nueva York Letitia James, imputada esta semana por supuesto fraude bancario.

"Son todos culpables pero no se va hacer nada" decía Trump en la comunicación borrada y agregaba "no podemos demorarnos más. está matando nuestra reputación y credibilidad".

Cinco días después del mensaje eliminado, Comey, que dirigía el FBI cuando se investigaba la intervención Rusa en la campaña de Trump en 2016, fue imputado por un jurado federal de Virginia, encabezado por una fiscal sin experiencia nombrada por el presidente, bajo cargos de declaraciones falsas ante el Congreso y obstrucción a la justicia.

Además, esta semana la fiscal James, quien ha investigado los negocios de Trump y presentado denuncias en su contra, fue imputada formalmente por un gran jurado federal en Virginia de fraude hipotecario y de hacer declaraciones falsas a una institución financiera.

El largo mensaje de Trump, concluía con la frase: ¡HAY QUE HACER JUSTICIA, YA!"

Este mensaje filtrado por el mismo mandatario se contradice con sus declaraciones a la prensa en ocasiones anteriores en las que aseguraba que no ejercía presión para que las investigaciones avanzaran.

Las medidas de Trump en materia de justicia han generado críticas incluso de un grupo de 42 jueces jubilados que advirtieron que el caso contra el exdirector del FBI muestran que "los derechos y las libertades de los estadounidenses" "están en grave peligro".