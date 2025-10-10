Puerto Rico celebrará con España un congreso sobre herencia cultural hispana e identidad

Académicos de Puerto Rico, España, Argentina, Italia, Países Bajos, Estados Unidos y Filipinas participarán en el llamado 'Primer Congreso Internacional Puerto Rico y España: De la Ley de Sefardíes a la propuesta de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico'.

Según anunció este viernes la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Bayamón, organizadora y sede principal del congreso, habrá 70 ponencias, organizadas en 20 mesas temáticas, junto a conferencias magistrales, cátedra y conversatorios.

"Los trabajos abarcarán desde la historia sefardí y la herencia cultural hispana hasta debates sobre identidad, derecho y nacionalidad reparativa, con un enfoque que combina memoria histórica y reflexión contemporánea", expresó Nieve de los Ángeles Vázquez, catedrática de Historia de la UPR Bayamón.

Por su parte, Miguel Vélez Rubio, rector de la institución, destacó que este será el primer congreso internacional Puerto Rico y España organizado por la UPR Bayamón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vélez Rubio explicó que el congreso está concebido como "un espacio de encuentro que tiende puentes entre la investigación académica y la reflexión ciudadana sobre la memoria histórica y los vínculos culturales".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La jornada iniciará el martes 14 de octubre con la conferencia magistral 'Cuando España se llamaba Sefarad', de la doctora Luce López-Baralt.

Ese mismo día se ofrecerá la cátedra 'El Camino de Santiago, símbolo de la cultura occidental', a cargo del abogado e investigador español José Ricardo Pardo Gato.

Al día siguiente, 15 de octubre, se hablará en el Museo de San Juan del 400 aniversario del ataque holandés de 1625 a Puerto Rico, y se celebrará un panel sobre las conexiones de San Juan con otras ciudades hispanas Patrimonio de la Humanidad, entre otros.

El programa continuará el 16 de octubre con la presentación de la nueva edición de 'Isla de Puerto Rico', a cargo de la Fundación María Zambrano.

Más tarde, tendrá lugar la conferencia magistral 'De la Ley de Sefardíes a la nacionalidad reparativa para Puerto Rico', presentada por el profesor español Rafael Maldonado de Guevara Delgado.

Finalmente, el viernes 17 de octubre cerrará con la presentación del Archivo Virtual de Afrodescendencia (PRAFRO) de la UPR Río Piedras, un repositorio digital en acceso abierto que preserva la memoria negra de Puerto Rico y servirá como recurso de referencia para la investigación local e internacional.

"La Universidad de Puerto Rico celebra con orgullo este congreso internacional, que abre un espacio de reflexión académica de alcance global. Este evento coloca a la UPR en el mapa del diálogo transatlántico sobre historia y cultura", aseguró la doctora Zayira Jordán, presidenta de la UPR.