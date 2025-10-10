Puntos del acuerdo de paz firmado por Hamas y el Gobierno israelí

El acuerdo contempla una serie de puntos de acción y varios documentos adjuntos sobre los aspectos específicos acordados. Estos son los pasos pactados por las partes:

1. El presidente Trump anuncia el fin de la guerra en la Franja de Gaza y las partes pertinentes acuerdan implementar las medidas necesarias para lograr dicho objetivo.

2. La guerra termina inmediatamente tras la aprobación del gobierno israelí. Se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y las operaciones de ataque. Durante las 72 horas siguientes, se suspenderá la vigilancia aérea sobre las zonas de las que se han retirado las fuerzas militares israelíes.

3. Se iniciará de inmediato la entrada completa de ayuda humanitaria y de socorro de conformidad con la propuesta y, como mínimo, de conformidad con el acuerdo sobre asistencia humanitaria del 19 de enero de 2025. (Los pasos para la implementación de la ayuda y el socorro se contemplan en un anexo).

4. Las fuerzas militares israelíes se retirarán a las líneas acordadas de acuerdo con el mapa adjunto (documento anexo no facilitado). Esto se completará tras el anuncio del presidente Trump y en un plazo de 24 horas tras la aprobación del gobierno israelí. Las fuerzas militares israelíes no regresarán a las zonas de las que se retiraron mientras Hamás cumpla plenamente con la implementación del acuerdo.

5. Dentro de las 72 horas siguientes a la retirada de las fuerzas israelíes, todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza, vivos y muertos, serán liberados (la lista ha sido elaborada pero no ha sido aún difundida públicamente).

a. Una vez completada la retirada militar israelí, Hamás comenzará a investigar la situación de los rehenes y a recopilar toda la información relacionada con ellos. Hamás proporcionará sus observaciones y conclusiones a través del mecanismo de intercambio de información mencionado en el párrafo

Israel proporcionará información sobre los prisioneros y detenidos palestinos de Gaza retenidos en cárceles israelíes.

b. Dentro de las 72 horas, Hamás liberará a todos los rehenes vivos, incluidos aquellos retenidos por facciones palestinas en Gaza.

c. Dentro de las 72 horas, Hamás entregará los restos de los rehenes fallecidos en su poder o en el de las facciones palestinas en Gaza.

d. Hamás compartirá, dentro de las 72 horas, toda la información que haya obtenido sobre los rehenes fallecidos a través del mecanismo de intercambio de información mencionado en el párrafo

Israel proporcionará información sobre los restos de los gazatíes fallecidos que tenga en su poder.

e. Establecer un mecanismo de intercambio de información entre ambas partes, a través de mediadores y del Comité Internacional de la Cruz Roja, para intercambiar inteligencia sobre cualquier rehén fallecido que no se recupere en 72 horas, o sobre los restos de gazatíes que tenga en su poder. Este sistema garantizará la exhumación y entrega seguras y completas de los restos. Hamás hará todo lo posible por cumplir estas obligaciones lo antes posible.

f. Con la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás, Israel liberará a un número similar de prisioneros palestinos según las listas adjuntas. El intercambio de prisioneros y rehenes se llevará a cabo de acuerdo con el mecanismo acordado a través de mediadores y del Comité Internacional de la Cruz Roja, sin ninguna ceremonia pública ni cobertura mediática.

6. Se formará un grupo de trabajo, integrado por representantes de Estados Unidos, Catar, Egipto, Turquía y otros países acordados por ambas partes, para supervisar la aplicación del acuerdo.