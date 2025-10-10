Repatriados tres diputados turcos de la Flotilla a Gaza y se espera a otros 18 nacionales

"Los diputados aterrizamos a las 21.50 (18.50 GMT) en el aeropuerto de Estambul. Nos deportaron por nuestra condición de diplomáticos. Nuestros compañeros de camino siguen en las cárceles israelíes", escribió el diputado Mehmet Atmaca en la red X.

La diputada Sesma Silkin Ün informó en la misma red de que los tres, tras pasar la noche en el aeropuerto de Tel Aviv, habían sido enviados ayer al mediodía a Azerbaiyán, desde donde regresaron a Turquía en otro avión.

Los tres diputados pertenecen al partido islamista y conservador Yeni Yol.

Habían viajado a bordo del barco Conscience, que zarpó de Italia el pasado 30 de septiembre como parte de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, compuesta por 9 barcos.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores turco anunció que se espera el regreso de los otros 18 ciudadanos turcos en un vuelo especial de la compañía Turkish Airlines en la tarde de este viernes, en el que viajarán unos 80 activistas de otras nacionalidades.

El lunes pasado llegaron a Turquía 36 activistas turcos que habían sido interceptados la semana anterior en la Flotilla Global Sumud, y el martes regresaron, a través de Jordania, otros 14 ciudadanos turcos de la misma iniciativa.