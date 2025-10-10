Rescatan a un empresario colombo-japonés que fue secuestrado en el suroeste de Colombia

Bogotá, 10 oct (EFE).- Las autoridades colombianas rescataron al empresario colombo-japonés Felipe Tanaka tras perseguir la camioneta en la que había sido secuestrado en el municipio de Palmira, en el departamento de Valle del Cauca (suroeste), informaron este viernes fuentes oficiales.