RSF exige acceso inmediato a Gaza para la prensa y justicia por los periodistas asesinados

RSF denuncia que el acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel no haya logrado hasta ahora el cese total de los ataques israelíes ni el "bloqueo mediático impuesto" a ese territorio palestino también por parte de las fuerzas israelíes, según un comunicado publicado este viernes.

Lamenta, en particular, que ese compromiso que forma parte del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, adoptado por las dos partes "no mencione explícitamente la autorización del acceso de la prensa extranjera ni la posibilidad de evacuar a los periodistas locales".

Para la organización, este alto el fuego no debe ocultar la que considera "la absoluta urgencia de la catastrófica situación" a la que se enfrentan los periodistas en Gaza, por la muerte a manos del ejército israelí de casi 220, de los cuales al menos 56 por el ejercicio de su trabajo.

Reporteros, que ha presentado cinco denuncias ante la Corte Penal Internacional desde el inicio de la guerra hace dos años, considera que hace falta "justicia" para ellos y "el fin de la impunidad" por los crímenes de los que han sido víctimas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Además de asesinar a profesionales de la información sobre el terreno y en sus hogares -denuncia la ONG con sede en París- el ejército israelí también ha atacado salas de redacción, infraestructuras de telecomunicaciones y equipos periodísticos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su parecer, "ya es hora de que la respuesta de la comunidad internacional esté a la altura de la valentía demostrada por los reporteros palestinos en los dos últimos años".

RSF resalta que el jueves, el día en que se anunciaba el acuerdo de alto el fuego, siguió habiendo bombardeos en el norte de Gaza y en uno de ellos resultó herido el fotoperiodista de Abu Dhabi TV Arafat al-Khour, cuando informaba sobre los daños en el barrio de Sabra, en el centro de la ciudad de Gaza.