Rusia atacó con 450 drones y 30 misiles infraestructura energética 12 regiones de Ucrania

Zelenski confirmó la muerte de un niño en la ciudad suroriental de Zaporiyia a causa del ataque ruso, que hirió a más de veinte personas en todo el país.

Las regiones afectadas por el ataque son Kiev, Donetsk, Cheníguiv, Cherkasy, Járkov, Sumi, Poltava, Odesa, Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Kirovogrado y Jersón.

Zelenski pidió a la comunidad internacional “acciones decisivas” y no meramente cosméticas para frenar esta campaña de ataques rusos al sistema energético ucraniano que en los últimos días ha destruido parte de las capacidades de producción de gas y electricidad de Ucrania como ya hizo en anteriores series de bombardeos durante esta guerra.

El presidente ucraniano pidió a Europa, EE.UU. y el conjunto del G7 -que agrupa a las siete democracias más industrializadas del mundo- que libren a Ucrania más sistemas de defensa aérea y garanticen el cumplimiento de las sanciones en vigor contra Rusia.

Zelenski también hizo una apelación al G20 -que incluye también a potencias como China- “una respuesta a esa brutalidad” rusa, y reprochó a algunos de sus integrantes que hablen de paz pero no tomen “medidas reales” para que ésta llegue.