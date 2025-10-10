Rusia y Azerbaiyán liberan a un preso de cada lado tras reunión de Putin y Aliyev

Según informaron hoy fuentes rusas y azerbaiyanas, Bakú liberó de la prisión preventiva al periodista del medio ruso "Sputnik Azerbaiyán" Ígor Kartavij, detenido en junio pasado. No obstante, Kartavij tendrá que permanecer aún bajo arresto domiciliario hasta nuevas decisiones de la Justicia.

Mientras, Moscú liberó a un ciudadano azerbaiyano, acusado de estafa y apropiación ilegal de fondos del Estado ruso.

La noticia se produce después de la reunión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, durante la cual el jefe del Kremlin prometió que Moscú pagará las compensaciones que se requieran por el siniestro del avión de pasajeros azerbaiyano que se estrelló en Kazajistán el 25 de diciembre de 2024 tras ser alcanzado por unos misiles antiaéreos en el espacio aéreo ruso.

Putin afirmó que cuando ocurrió esa tragedia, tres drones ucranianos se encontraban en el espacio aéreo ruso.

"En nuestra primera conversación telefónica, no sólo me disculpé por el hecho de que la tragedia ocurrió en cielos rusos, sino que también expresé mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas", recordó el líder ruso.

El siniestro del avión azerbaiyano, que dejó 38 muertos, tensó al máximo las relaciones entre Bakú y Moscú, cuyos líderes no se habían reunido en casi un año.

Azerbaiyán exigió disculpas públicas y compensaciones para las víctimas, entre otras condiciones para normalizar los lazos.

Los primeros indicios de deshielo en las relaciones ruso-azerbaiyanas llegaron la víspera desde Dusambé, Tayikistán, con un encuentro entre Putin y Aliyev que duró más de una hora.