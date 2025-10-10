Sanguinetti celebra que el Nobel de la Paz sea para una "luchadora por la libertad"

"Felicitaciones al Nobel por haber elegido a una verdadera luchadora por la libertad y la paz como María Corina Machado. Es también una condenación a un populismo autoritario como el de Venezuela", indicó en su cuenta de la red social X quien gobernó el país sudamericano en los períodos 1985-1990 y 1995-2000.

Más temprano, el senador Andrés Ojeda, quien fuera candidato a presidente de Uruguay en las elecciones del pasado año por el opositor Partido Colorado -fuerza política que integra Sanguinetti- también se expresó en esa red social.

"Desde el Partido Colorado de Uruguay saludamos y felicitamos a María Corina Machado. Este premio es un verdadero acto de justicia, un reconocimiento para ella y para la causa que representa. Su tenaz lucha por terminar con la dictadura de Maduro y por devolverle la democracia a Venezuela merece ser destacada", señaló.

Machado aceptó este viernes, con "profunda gratitud", el Premio Nobel de la Paz 2025 "en nombre del pueblo de Venezuela, que -dijo- ha luchado por su libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor".

"A cada venezolano: este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios hasta el final", expresó la exdiputada en un comunicado.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".