Sheinbaum anuncia investigación de los avisos de bomba y los altercados del 2 de octubre

Sheinbaum señaló, durante su comparecencia de la mañana, que se está investigando el origen de las amenazas y analizando si se trata de "una burla, es una broma o es algo orquestado para poder pues generar alguna provocación dentro de la universidad".

También notificó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está llevando a cabo investigaciones sobre los altercados ocurridos durante las protestas del 2 de octubre en memoria de la matanza de Tlatelolco, en las que policías fueron agredidos y comercios saqueados por miembros del grupo 'Bloque Negro', sujetos embozados autonombrados anarquistas.

"Son jóvenes que se visten de negro, que se tapan los rostros, y que en algunos casos son estudiantes universitarios y en otros casos no son estudiantes universitarios, que han actuado dentro de algunas instalaciones y en general actúan fuera cuando hay manifestaciones", explicó la presidenta.

Sobre el asesinato del estudiante por otro joven en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la UNAM en Ciudad de México, Sheinbaum señaló que es "un fenómeno distinto a los anteriores" porque estos se generan en redes sociales por "grupos de jóvenes que se juntan por alguna situación y que lamentablemente desencadenan en violencia".

"Es más bien un tema de atención a la salud mental o a fenómenos sociales que se están dando a partir de las redes sociales principalmente. Y ahí es donde estamos trabajando, en una atención integral a los jóvenes, no solamente de la Universidad Nacional, sino otros jóvenes en el país y particularmente jóvenes estudiantes", expresó la mexicana.

Aunque lamentó que sin la autorización de la UNAM no pueden intervenir: "Si la autoridad universitaria nos pide apoyo para algún tema en el marco de su autonomía, siempre vamos a estar ahí".

"De todas maneras se requiere escuchar a los jóvenes, a los estudiantes, la situación que están viviendo hoy y se requiere mayor apoyo a los estudiantes (…). Es muy importante que no haya una división entre la autoridad universitaria y su comunidad y que cada vez haya más acercamiento para entender la situación que viven las y los estudiantes y también los académicos", concluyó.