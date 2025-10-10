Starmer dice a Zelenski que respalda utilizar los activos rusos inmovilizados para Ucrania

Un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del primer ministro británico) indicó en un breve comunicado que ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica esta tarde en la que discutieron los recientes ataques de Rusia y reflexionaron sobre posibles formas de elevar la presión al Kremlin.

En este sentido, el jefe del Gobierno británico le trasladó al presidente ucraniano que el Reino Unido, junto con Alemania y Francia -conocidos en conjunto como el 'E3'-, están unidos "en su deseo de impulsar avances para aprovechar el valor total de los activos soberanos rusos inmovilizados para acabar la guerra y garantizar una paz justa y duradera en Ucrania".

Las palabras de Starmer llegan después de que los países de la Unión Europea (UE) mostrasen este viernes un "amplio apoyo" a concretar la propuesta de un nuevo "préstamo de reparación" a Ucrania financiado con los activos rusos inmovilizados por las sanciones a Moscú.

Starmer y Zelenski agregaron que imponer "más sanciones en los próximos días y semanas también incrementará la presión sobre Rusia".

Durante la conversación, Starmer le ofreció asimismo a Zelenski sus condolencias por las víctimas de los "bárbaros" ataques rusos de la noche anterior y enfatizó que las ofensivas de Moscú contra la infraestructura nacional crítica de Ucrania en vísperas del invierno son una muestra más de que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no se toma en serio la paz".

Del mismo modo, Starmer comentó que es "vital" que Ucrania reciba el equipamiento militar que necesita para defenderse de la agresión continuada rusa.