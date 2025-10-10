Surinam destaca la lucha de los afrodescendientes y aboga por acabar con la discriminación

En el Día de los Maroons (Cimarrones), el gobernante Partido Nacional Democrático (NDP) reconoció que esta comunidad permaneció "marginada durante mucho tiempo" y ha luchado durante décadas por el respeto y la igualdad de acceso a la educación, a la atención médica, a la participación política y a mejor infraestructura.

"Mucho ha cambiado en las últimas décadas", aseguró el partido gobernante -en un comunicado-, en el que citó que cada vez más afrodescendientes ocupan puestos de liderazgo en el Gobierno y el Parlamento, y cada vez más jóvenes de esta comunidad estudian en colegios y universidades.

No obstante, el NDP lamentó que los desafíos sigan siendo "significativos", especialmente en las áreas de infraestructura, acceso a internet, educación y atención médica.

Según el NDP, la reciente crisis socioeconómica ha vuelto a poner de manifiesto estas vulnerabilidades y las aldeas cimarronas se ven gravemente afectadas por el aumento del costo de la vida y la escasa atención gubernamental.

"Hoy reconocemos no solo su contribución a nuestra historia, sino también a nuestro futuro", afirmó el NDP en su nota.

Desde el 10 de octubre de 1974 se conmemora en Surinam el Día de los Maroons o Cimarrones, fecha que se remonta a 1760, cuando la tribu Okanisi fue la primera en firmar la paz con los gobernantes coloniales de Paramaribo.

En los años siguientes, se firmaron tres tratados de paz más con otras tribus cimarronas, que pusieron fin a la sangrienta caza de esclavos fugitivos.

Por su pare, el principal partido de la oposición, el Partido Reformista Progresista (VHP), destacó la importante contribución histórica que los cimarrones han hecho a Surinam en diversos momentos de la historia del país.

El VHP, encabezado por el expresidente Chandrikapersad Santokhi, indicó que este día es fiesta nacional para conmemorar "la heroica lucha librada por los antepasados cimarrones contra la opresión y la esclavitud".

"Este grupo, que ha vivido principalmente en grupos tribales a lo largo de los principales ríos del interior, ocupa una posición especial dentro de nuestra comunidad surinamesa. Viven de forma tradicional y mantienen costumbres, rituales y tradiciones que son invaluables para la diversidad cultural de Surinam", subrayó el VHP.

El partido opositor reconoció también que muchas comunidades cimarronas aún enfrentan difíciles condiciones de vida, tanto en el interior como en la costa del país.

Los cimarrones representan aproximadamente una quinta parte de la población de Surinam, donde la mayoría son personas de ascendencia sudasiática.